Путин: ВСУ пытаются двигаться в сторону границы с РФ

Украинские военные продолжают пытаться продвинуться в сторону границы с РФ. Об этом в ходе встречи с волонтерами заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Каждый день противник пытается пересечь государственную границу РФ», — отметил Путин.

21 мая Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава государства встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области.