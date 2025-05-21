СМИ сообщили о неудачной попытке реанимировать экс-советника Януковича

Андрея Портнова, который был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича, после нападения в Мадриде пытались реанимировать, однако его раны оказались не совместимы с жизнью. Об этом сообщила испанская газета 20minutos.

«Скорая медицинская помощь пыталась реанимировать Андрея Портнова, но не смогла переломить ситуацию из-за тяжести ранений, которые он получил», — говорится в публикации.

Нападение на Портнова произошло около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид.

По данным испанской газеты El Pais, в нападении на Портнова принимали участие два-три человека. В этот момент экс-советник Януковича находился за рулем автомобиля.

Он получил как минимум три огнестрельных ранения, одно из которых в голову. О нападавших ничего не сообщается.

Как сообщила газета ABC, расправа над Портновым рассматривается в Испании как преступление, связанное с долгами или политическими мотивами.

Журналисты рассказали, что расследованием этого дела занимается группа убойного отдела и криминалисты национальной полиции, а также разведывательная бригада.

Ранее стало известно, что экс-советник Януковича Портнов вел активную борьбу с Порошенко.