Бывшего советника Януковича застрелили в Мадриде, когда он отвозил детей в школу

Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили близ Мадрида. Об этом сообщает радио Cadena SER.

По информации журналистов, 52-летний мужчина был застрелен возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Инцидент произошел около 9:15 утра (10:15 мск) по местному времени — тогда в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

По прибытии медики констатировали смерть от травм, несовместимых с жизнью. Мужчина получил четыре ранения в область груди и одно в голову.

По данным SER, жертвой стал бывший советник Януковича, который был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с Россией.

Источники в полиции рассказали, что у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал, неизвестный выстрелил в него, а затем скрылся. Как отмечает SER, похожий случай произошел в 2018 году возле другой школы в Посуэло-де-Аларконе.

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