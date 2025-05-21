На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего советника Януковича застрелили в Мадриде, когда он отвозил детей в школу

Cadena SER: экс-советника Януковича Портнова застрелили в Мадриде

Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили близ Мадрида. Об этом сообщает радио Cadena SER.

По информации журналистов, 52-летний мужчина был застрелен возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Инцидент произошел около 9:15 утра (10:15 мск) по местному времени — тогда в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

По прибытии медики констатировали смерть от травм, несовместимых с жизнью. Мужчина получил четыре ранения в область груди и одно в голову.

По данным SER, жертвой стал бывший советник Януковича, который был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с Россией.

Источники в полиции рассказали, что у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал, неизвестный выстрелил в него, а затем скрылся. Как отмечает SER, похожий случай произошел в 2018 году возле другой школы в Посуэло-де-Аларконе.

Ранее в Мексике застрелили бьюти-блогершу во время прямого эфира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами