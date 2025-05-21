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В Испании допустили политические мотивы расправы над экс-советником Януковича

ABC: рассматриваются политические мотивы расправы над экс-советником Януковича
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News UTR

В Испании расправу над экс-советником бывшего президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым рассматривают как преступление, связанное с долгами или политическими мотивами. Об этом пишет газета ABC.

По информации журналистов, за расследование взялись группа убойного отдела и криминалисты национальной полиции, а также разведывательная бригада.

Нападение на Портнова произошло возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

Позднее испанское издание El Pais писало, что в нападении на Портнова принимали участие два-три человека.

По данным радиостанции SER, бывший советник Януковича был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование госсредств и нарушение прав человека на Украине. Портнова оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с РФ.

Ранее на кандидата в мэры мексиканского города совершили покушение на митинге.

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