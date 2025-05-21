Путин встретился с главой «Роснано»

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой компании «Роснано» Сергеем Куликовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы российский лидер поинтересовался у главы «Роснано», как обстоят дела у компании. Куликов отметил, что предприятие «преодолело кризис ликвидности», благодаря чему больше не будет брать в долг, а также не планирует делать венчур за счет государственных средств.

Также глава государства поинтересовался, сколько долгов погасило «Роснано». Глава компании подробно ответил Путину, а также констатировал, что «турбулентность пройдена», настало время «наверстать темп».

12 мая Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Глава региона доложил, в частности, о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования.

6 мая президент РФ провел рабочую встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. В ходе встречи они затронули вопрос о проработке возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран.

Ранее в Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа.