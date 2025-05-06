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Путин провел встречу с председателем «Деловой России»

Путин встретился в Кремле с председателем «Деловой России» Репиком

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Обсуждалась текущая деятельность организации. В ходе встречи затронут в том числе вопрос о проработке возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран», — говорится в сообщении.

30 апреля Путин провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. Она состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», где глава государства и продюсер выступали с лекциями.

29 апреля президент России провел в Волгограде отдельную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Беседа глав государств была посвящена актуальным вопросам развития отношений стран, а также стратегическому партнерству и союзничеству Москвы и Минска.

Ранее в Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа.

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