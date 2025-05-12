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Путин встретился с губернатором Ивановской области

Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Воскресенским
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава региона доложил, в частности, о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования.

«Мы стараемся системно заниматься малыми городами. И пять лет назад приняли такое политическое решение: мы начали ремонты дорог, Владимир Владимирович, именно с так называемой региональной опорной сети <...> Кроме того, связали наши малые города удобным железнодорожным сообщением — поездами «Орлан», — рассказал Воскресенский.

Также он сообщил Путину о системной работе по благоустройству в регионе. По словам губернатора, в малых городах Ивановской области было создано 46 знаковых пространств.

«Речь идет не просто о спортивных площадках или каких-то небольших благоустройствах. Речь идет о парках, скверах, набережных, которые придуманы, что важно, вместе с жителями», — отметил Воскресенский.

Предыдущая двусторонняя встреча президента РФ и губернатора Ивановской области состоялась в мае 2023 года в Ново-Огарево.

До этого Путин рассказал, чему были посвящены международные контакты в Москве в рамках празднования 80-летия Победы. По его словам, они включали обсуждение политических, экономических и гуманитарных инициатив.

Ранее в Госдуме оценили шансы на встречу Путина с Зеленским в Стамбуле.

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