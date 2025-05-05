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В Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа необходима
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такая встреча явно на слуху и во многом необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена. Это требует усилий на самых разных экспертных уровня», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, в настоящий момент конкретики по данному вопросу нет.

В конце апреля Песков в интервью французскому журналу Le Point сообщил, что ведутся подготовительные работы для будущей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эта встреча должна быть продуктивной. По словам представителя Кремля, Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

Несмотря на то, что президент РФ и Трамп защищают интересы своих стран, «их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждения», отметил Песков. Он указал, что этого качества не хватало администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая активно давала России «уроки демократии».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа.

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