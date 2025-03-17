Хинштейн рассказал о своих чувствах после назначения врио главы Курской области

Хинштейн заявил, что испытал смятение после начала работы в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн признался, что испытал смятение, когда его назначили на соответствующую должность. Его слова передает РБК.

По словам чиновника, когда он приступил к работе в регионе, столкнулся с большим количеством трудностей. Хинштейн узнал, что 151 семья участников специальной военной операции около полугода не получала положенные им выплаты, а местный футбольный клуб «Авангард» находится на грани банкротства.

«[Я] был в смятении», — подчеркнул врио главы Курской области.

Он добавил, что к текущему моменту властям удалось решить ключевые проблемы. Тем не менее пока нельзя сказать, что ситуация в регионе изменилась кардинальным образом.

Как отметил чиновник, здесь по-прежнему наблюдается дефицит бюджета. Более того, возникают сложности со строительством тех или иных объектов и оформлением проектной документации к ним.

«Я такого не видел, чтобы сооружения начинались со стоимости 2,3 млрд [рублей, а] сейчас оцениваются в 9 млрд [рублей]», — пояснил Хинштейн.

5 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил Александру Хинштейну, который в тот момент был депутатом нижней палаты российского парламента, занять должность исполняющего обязанности губернатора Курской области. Его назначили на этот пост вместо Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее в Курской области сообщили, что нашли более 370 местных жителей, считавшихся пропавшими без вести.