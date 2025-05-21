Президент Чехии рассказал, как Трамп может сделать «подарок» Кремлю

Выход Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом из переговоров по урегулированию конфликта на Украине станет «подарком» для Кремля. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, чьи слова приводит Euractiv.

«Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро достичь согласия с президентом Путиным и объявить мир на Украине, а также восстановить экономические отношения с Россией», — сказал Павел.

Он утверждает, что Россия якобы сознательно затягивает переговорный процесс, говоря о подготовке меморандума о прекращении огня. По словам главы государства, Европе необходимо оказать сильное и единое давление, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

«Я думаю, что наконец-то пришло время провести очень серьезный разговор с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно ощутила их воздействие», — заявил политик.

19 мая президент США заявил, что у него есть некая «красная линия», касающаяся участия американских властей в переговорном процессе по Украине. При этом глава государства не стал раскрывать, что именно она из себя представляет, так как это могло бы «еще больше усложнить переговоры».

До этого специальный посланник хозяина Белого дома Стивен Уиткофф рассказал, что Дональд Трамп может вывести США из процесса урегулирования конфликта, если РФ и Украина не начнут прямые переговоры.

Ранее в США заметили изменение позиции Трампа по Украине после беседы с Путиным.