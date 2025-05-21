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В США заметили изменение позиции Трампа по Украине после беседы с Путиным

Hill: Трамп перестал требовать временной остановки огня после беседы с Путиным
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Reuters

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отступил от своего требования о временном прекращении огня, предложив Москве и Киеву начать переговоры о том, как может выглядеть мирное соглашение. Его слова приводит The Hill.

«Риторика президента после телефонных звонков свидетельствует о переменах, которые будут приветствоваться в Кремле, который выразил открытость к мирным переговорам, но выдвинул максималистские условия, которые не могут принять ни Зеленский, ни его европейские партнеры», — говорится в тексте.

Также отмечается, что Трамп охарактеризовал свой разговор с Путиным как «превосходный» и сообщил, что конфликтующие стороны начнут переговоры в скором времени.

В материале подчеркивается, что американский лидер уже поддержал некоторые требования Путина, например, о недопустимости членства Украины в НАТО и признания Крыма в составе России, однако Москва настаивает и на других уступках.

19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил, что США ждут от России условий по прекращению огня, чтобы лучше понять Путина.

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