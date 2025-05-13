Уиткофф объяснил, что Трамп требует от России и Украины

Уиткофф: Трамп выйдет из урегулирования по Украине без прямых переговоров с РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выведет США из урегулирования конфликта в том случае, если не будет прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не произойдут быстро, то он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться», — заявил Уиткофф.

Он добавил, что предлагал Трампу свою кандидатуру для того, чтобы стать непосредственным посредником на прямых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

Также Стивен Уиткофф заявил, что отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами на переговорах по решению конфликта.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».