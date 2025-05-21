В Кремле высказались о поручениях Путина после поездки в Курскую область

Решения президента России Владимира Путина после поездки в Курскую область будут оформлены правительством соответствующим образом и приняты к исполнению. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом, конечно, должны будут оформлены правительством», — заявил он.

Глава государства посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 мая.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В ходе визита Путин поручил сохранить выплату в размере 65 тыс. рублей для жителей региона. По его словам, мера будет действовать до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Ранее Путин обсудил вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области.