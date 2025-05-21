Путин обсудил вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области

Программы льготной ипотеки привлекательны как для жителей, так и для застройщиков, однако средства на нее идут вместо других отраслей, требующих поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов Курской области, передает ТАСС.

Один из участников переговоров предложил распространить льготную ипотеку не только на жителей пострадавшего от украинских военных приграничья, но на всех в Курской области.

«2% жителей почему получили [на льготную ипотеку] сертификаты? Потому что там жилой сектор в плачевном состоянии — там и надо восстанавливать. Там, где нет разрушений, там чего восстанавливать?», — заявил глава государства.

Путин отметил, что хотелось бы распространить программу для большего количества граждан, однако допустил, что выделенных средств из «общего котла» будет не хватить на подобные инициативы.

Российский лидер отметил, что если ввести подобную программу для всех жителей Курской области, то и другие регионы захотят получить льготные условия.

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Путин заявил о сплоченности россиян.