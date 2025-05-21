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Пострадавшим жителям Курской области сохранят ежемесячные выплаты

Путин поручил сохранить выплаты пострадавшим курянам по 65 тыс. рублей ежемесячно
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил сохранять выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время визита в Курскую область Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Глава региона попросил сохранить меру поддержки жителей области.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — сказал Путин.

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

15 марта Хинштейн анонсировал строительство в регионе малоэтажных поселков. По его словам, возведение начнется в области до конца 2025 года, земельный банк уже сформирован и расширяется. Он отметил, что власти должны предоставить людям возможность покупать то жилье, которое они хотят, тогда как застройщики, видя их стремление, увеличивают стоимость квадратного метра.

Ранее Путин оценил ситуацию в Курской области.

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