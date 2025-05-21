Политолог: США перешли от ультиматумов Москве к ультиматумам Киеву

Еще недавно Вашингтон угрожал Москве «жесткими» санкциями в случае отказа от перемирия на Украине, однако после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, последний перешел к ультиматумам Киеву. На это в беседе с Tsargrad.tv указал политический обозреватель Сергей Латышев.

Эксперт отметил, что если Киев продолжит настаивать на нереалистичных условиях, он рискует остаться без ключевого партнера в лице США.

«Теперь очевидно, что Москве удалось не только навязать США свою логику завершения конфликта, но и разъединить два вопроса — Украина и двусторонние отношения. США «умыли руки». Для Европы и Киева — это кошмар», — отметил Латышев.

19 мая Путин и Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Лидер США назвал диалог с российским коллегой «очень хорошим», а его «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее издание The Hill написало, что Трамп после телефонного разговора с Путиным отступил от своего требования о временном прекращении огня, предложив Москве и Киеву начать переговоры о том, как может выглядеть мирное соглашение.

Ранее Рубио заявил, что США ждут от России условий по прекращению огня, чтобы лучше понять Путина.