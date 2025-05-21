На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: США перешли от ультиматумов Москве к ультиматумам Киеву

Политолог Латышев: беседа Путина и Трампа ставит Киев в неудобное положение
close
Kevin Lamarque/Reuters

Еще недавно Вашингтон угрожал Москве «жесткими» санкциями в случае отказа от перемирия на Украине, однако после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, последний перешел к ультиматумам Киеву. На это в беседе с Tsargrad.tv указал политический обозреватель Сергей Латышев.

Эксперт отметил, что если Киев продолжит настаивать на нереалистичных условиях, он рискует остаться без ключевого партнера в лице США.

«Теперь очевидно, что Москве удалось не только навязать США свою логику завершения конфликта, но и разъединить два вопроса — Украина и двусторонние отношения. США «умыли руки». Для Европы и Киева — это кошмар», — отметил Латышев.

19 мая Путин и Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Лидер США назвал диалог с российским коллегой «очень хорошим», а его «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее издание The Hill написало, что Трамп после телефонного разговора с Путиным отступил от своего требования о временном прекращении огня, предложив Москве и Киеву начать переговоры о том, как может выглядеть мирное соглашение.

Ранее Рубио заявил, что США ждут от России условий по прекращению огня, чтобы лучше понять Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами