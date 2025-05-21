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В минобороны ФРГ высказались об эффекте 17-го пакета санкций ЕС против РФ

Писториус призвал не переоценивать эффект 17-го пакета санкций ЕС против России
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Lisi Niesner/Reuters

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk призвал не переоценивать эффект 17-го пакета санкций ЕС против России.

«У него (пакета санкций. — «Газета.Ru») есть эффект, который, однако, не стоит переоценивать», — заявил Писториус.

Он также напомнил, что на данный момент в Евросоюзе ведется подготовка 18-го пакета антироссийских санкций.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Каллас рассказала, что основным компонентом 18-го пакета санкций против РФ станут меры в сфере энергетики. Она уточнила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть. Кроме того, Евросоюз обсуждает ввод санкций в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе. Глава евродипломатии ЕС пообещала их быстрое согласование.

Ранее в администрации Трампа пригрозили РФ ужесточением санкций из-за Украины.

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