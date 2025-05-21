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Власти выделят средства на ремонт домов в Курской области, пострадавших за время эвакуации

Путин поддержал идею ремонта поврежденных в эвакуацию домов в Курской области
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о выделении средств на ремонт домов, получивших повреждения во время эвакуации в Курской области. Идею озвучил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн, об этом пишет ТАСС.

«Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», — сказал глава государства.

Хинштейн отметил, что хозяева, чьи дома были повреждены в результате обстрелов украинских войск и террористических действий, получают средства на ремонт, если жилье можно восстановить. Однако есть еще одна категория жителей. Это люди, чьи дома пришли в негодность за время эвакуации. Хинштейн предложил выделить на ремонт средства в размере 9 тысяч рублей за квадратный метр.

До этого сообщалось, что у Путина есть вся необходимая информация по обстановке в регионе. Путин в ходе поездки также подчеркнул, что ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин поручил представить к госнаградам всех, кто помог освободить Курскую область.

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