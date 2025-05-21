Путин похвалил защитников Курчатова

Путин заявил, что во время защиты Курчатова от ВСУ никто не дрогнул

Президент Российской Федерации Владимир Путин похвалил тех, кто защищал город Курчатов в Курской области во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы там молодцы, никто не дрогнул, все работали», — сказал глава государства, обращаясь к председателю совета «Боевое братство Курчатовское отделение» Денису Сычову.

Путин 20 мая прибыл в Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Глава государства встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Путин назвал главный залог успеха в бою.