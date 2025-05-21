Путин назвал главный залог успеха в бою

Долг перед Родиной является главным залогом успеха в бою. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области, передает ТАСС.

«Самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет», — сказал российский лидер.

По его словам, в данном случае мотивация имеет первостепенное значение. Без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация — на первом месте, отметил Путин во время беседы со священником и настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова Евгением Карачевцевым.

Путин 21 мая прибыл в Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Глава государства встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Путин назвал одну из целей СВО.