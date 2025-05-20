В Совфеде предложили, как России ответить на новые санкции

Россия должна зеркально ответить на новые санкции Великобритании и Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Реакция России должна быть зеркальной — не только политически, но и экономически. Считаю разумным усиление ответных мер в виде ограничений на экспорт редкоземельных металлов, расширение «черного списка» иностранных структур, участвующих в блокаде, а также наращивание взаимодействия с теми странами, которые открыто не поддерживают санкционную повестку», — заявила Епифанова.

Она добавила, что в текущих условиях внутренняя задача России — углубление экономического суверенитета, развитие инструментов альтернативной финансовой инфраструктуры и защита граждан, в том числе за рубежом, от последствий санкционной дискриминации

20 мая Великобритания и Евросоюз ввели новые санкции против России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор поговоркой оценила последствия новых санкций для России.