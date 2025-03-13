РБК: Цаликов не станет сенатором от республики Тува

Бывший заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как поделились собеседники издания, близкие к администрации президента, в партии «Единая Россия», окончательное решение еще не принято, но с высокой долей вероятности Цаликов не будет назначен сенатором от Тувы.

«Он (Цаликов. — «Газета.Ru») не будет сенатором на 90%», — поделился один из собеседников издания.

Отмечается, что о возможном назначении Цаликова сенатором от Тувы стало известно летом 2024 года, после того как он был освобожден от должности замминистра обороны вскоре после отставки министра Сергея Шойгу.

До этого Цаликов дал показания на также бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. По сообщению следствия, показания Цаликова изобличали Иванова в противоправных действиях.

Ранее в Совфеде «с пониманием» отнеслись к затянувшемуся назначению сенатора от Тувы.