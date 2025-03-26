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Сенатор от Тувы Оюн написала заявление о сложении полномочий

Тимченко: Совфед рассмотрит вопрос о сложений полномочий Дины Оюн 27 марта
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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации в четверг, 27 марта, рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора Дины Оюн. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Сенатор от Тувы Дина Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», — сказал он.

По его словам, Оюн не участвовала в выборах в парламент региона и не сможет вновь занимать пост сенатора от Тувы. При этом она может представлять регион в верхней палате парламента, пока ее не заменит новый сенатор.

13 марта РБК писал, что бывший заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы.

О возможном назначении Цаликова сенатором стало известно летом прошлого года, после того как он был освобожден от должности замминистра обороны вскоре после отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны Российской Федерации.

Ранее в Совфеде «с пониманием» отнеслись к затянувшемуся назначению сенатора от Тувы.

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