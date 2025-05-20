Участник СВО стал заместителем мэра Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде заместителем мэра Юрия Шалабаева стал участник СВО Владимир Анисимов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В этом статусе он будет курировать работу по поддержке участников СВО, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи», — сказано в сообщении.
Мэр Нижнего Новгорода отметил, что Анисимову близко это направление после учебы в военной академии, участия в СВО и полученных за проявленное мужество госнаград.
Анисимов, в свою очередь, сказал, что в ходе стажировки в мэрии уже занимался вышеперечисленными вопросами.
20 мая сообщалось, что участник СВО Виталий Базаров стал руководителем отдела спорта и молодежной политики администрации Джидинского района Бурятии. Базаров прослужил в Вооруженных силах России 15 лет.
19 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что властям России важно поддерживать вернувшихся с фронта участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят новые льготы ветеранам СВО.