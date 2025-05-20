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Участник СВО стал заместителем мэра Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде пост заместителя главы города занял участник СВО Анисимов
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Алексей Трефилов/Яндекс Карты

В Нижнем Новгороде заместителем мэра Юрия Шалабаева стал участник СВО Владимир Анисимов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«‎В этом статусе он будет курировать работу по поддержке участников СВО, членов их семей и патриотическому воспитанию молодежи», — сказано в сообщении.

Мэр Нижнего Новгорода отметил, что Анисимову близко это направление после учебы в военной академии, участия в СВО и полученных за проявленное мужество госнаград.

Анисимов, в свою очередь, сказал, что в ходе стажировки в мэрии уже занимался вышеперечисленными вопросами.

20 мая сообщалось, что участник СВО Виталий Базаров стал руководителем отдела спорта и молодежной политики администрации Джидинского района Бурятии. Базаров прослужил в Вооруженных силах России 15 лет.

19 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что властям России важно поддерживать вернувшихся с фронта участников специальной военной операции, которые приняли решение заняться бизнесом и открыть свое дело.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят новые льготы ветеранам СВО.

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