В Киеве снесли памятник лауреату Нобелевской премии

В Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову. Об этом сообщается на сайте департамента территориального контроля Киевской городской администрации.
Памятник находился в Печерском районе украинской столицы возле Александровской больницы.
В заявлении городских властей подчеркивается, что несмотря на вклад Павлова в науку, его фигура связана с «имперским нарративом».
31 декабря сообщалось, что в Одессе демонтировали памятник поэту и певцу Владимиру Высоцкому.
11 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уничтожение памятников на Украине происходит на фоне «позорного молчания» ЮНЕСКО.
На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.
Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.