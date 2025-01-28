В Киеве снесли памятник лауреату Нобелевской премии

В Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову. Об этом сообщается на сайте департамента территориального контроля Киевской городской администрации.

Памятник находился в Печерском районе украинской столицы возле Александровской больницы.

В заявлении городских властей подчеркивается, что несмотря на вклад Павлова в науку, его фигура связана с «имперским нарративом».

31 декабря сообщалось, что в Одессе демонтировали памятник поэту и певцу Владимиру Высоцкому.

11 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уничтожение памятников на Украине происходит на фоне «позорного молчания» ЮНЕСКО.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.