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В Киеве снесли памятник лауреату Нобелевской премии

В Киеве демонтировали памятник российскому физиологу Павлову
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Emilio Morenatti/AP

В Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову. Об этом сообщается на сайте департамента территориального контроля Киевской городской администрации.

Памятник находился в Печерском районе украинской столицы возле Александровской больницы.

В заявлении городских властей подчеркивается, что несмотря на вклад Павлова в науку, его фигура связана с «имперским нарративом».

31 декабря сообщалось, что в Одессе демонтировали памятник поэту и певцу Владимиру Высоцкому.

11 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уничтожение памятников на Украине происходит на фоне «позорного молчания» ЮНЕСКО.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.

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