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В Одессе призвали не сносить памятник писателю Бабелю

NYT: жители Одессы выступили в защиту памятника Исааку Бабелю
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РИА «Новости»

Между властями Одессы и местными жителями произошел конфликт на почве предстоящего сноса памятника писателю Исааку Бабелю. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В публикации говорится, что снос памятников планируется в рамках закона о деколонизации, призывающего ликвидировать российское наследие.

«Вы не можете убрать Бабеля. Если вы уберете его, вы уберете душу города», — заявила редактор местного новостного агентства и одесситка в шестом поколении Антонина Полетти.

В своих произведениях Бабель поднимал вопросы о еврейском наследии города, а также рассказывал о жизни контробандистов и художников. Снести памятник решили из-за того, что в начале прошлого века писатель развивал свое творчество в России и служил в Красной Армии.

До этого на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер». Из-за этого жители города вступили в конфликт с рабочими.

1 апреля сообщалось, что памятник в центре города Полтавы, установленный на месте отдыха царя Петра I после победы над шведскими войсками в 1709 году, поэтапно демонтируют.

Ранее в Киеве снесли памятник лауреату Нобелевской премии.

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