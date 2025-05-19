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Жители Одессы защитили мемориальную доску от радикалов

Одесситы защитили от радикалов мемориальную доску героям-пограничникам
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Nina Liashonok/Reuters

Жители Одессы не позволили украинским радикалам демонтировать мемориальную доску на улице Героев-Пограничников. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По данным журналистов, неизвестные пытались снять мемориальную доску, однако местные жители начали отстаивать памятник культурного наследия и вступили в схватку с радикалами.

«Началась массовая драка в районе», — говорится в материале.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что между властями Одессы и местными жителями произошел конфликт на почве предстоящего сноса памятника писателю Исааку Бабелю.

Редактор местного новостного агентства и одесситка в шестом поколении Антонина Полетти заявила, что убрав памятник из города пропадет душа. Снести памятник решили из-за того, что в начале прошлого века писатель развивал свое творчество в России и служил в Красной армии.

18 мая на Украине близ Полтавы в селе Мачехи подростки повредили памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. По данным издания, в сети распространилось видео, на котором подростки разбивают монумент. Местные правоохранительные органы начали разбирательство по факту инцидента.

Ранее на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер».

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