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Зеленский: Украина готова к диалогу с РФ в любом формате ради реальных результатов

Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Россией в любом формате
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Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

После завершения инаугурационной мессы украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским встретилась в Риме с новым папой Римским Львом XIV. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, для миллионов людей в мире понтифик символизирует надежду на мир, поэтому его «авторитет и голос» могут сыграть важную роль в окончании военных действий на Украине.

«Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов», — сообщил Зеленский.

В Риме президент Украины также впервые после перепалки в Белом доме встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Они увиделись на церемонии интронизации (торжественного возведения на престол вновь избранного главы) Льва XIV в Ватикане и пожали друг другу руки.

Ранее Зеленский написал письмо Трампу.

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