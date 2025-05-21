Введение новых санкций Европейского союза в отношении России является безумием. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Государства ЕС продолжают расширять свои разрушительные санкции [против РФ]. Насколько безумными можно быть?» — отметила она.

При этом США и Россия готовятся расширить свои торговые отношения, добавила Вагенкнехт.

20 мая совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции ЕС, подчеркнула, что Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Она отметила, что Евросоюз, угрожая РФ санкциями, хочет обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Ранее в Совфеде предложили, как России ответить на новые санкции.