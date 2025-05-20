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Зеленский заявил о готовности Украины к следующему раунду переговоров с Россией

Зеленский: Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с союзниками Киева следующий раунд прямых переговоров с Россией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Украина и союзники обсуждают детали и идеи после вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Вашингтон должен быть участником мирного процесса, поскольку якобы в России боятся Соединенных Штатов.

«Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами — прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает», — сказал Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и главам европейских государств, что попросил российского лидера Владимира Путина предложить Украине что-то, «с чем можно согласиться». Путин по итогам телефонных переговоров с американским коллегой заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, подразумевающим и прекращение огня. Какую позицию по урегулированию конфликта занимают страны ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио высказался о дальнейшей военной помощи Украине.

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