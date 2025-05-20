Евросоюз снял все экономические санкции с Сирии

Евросоюз снимает все экономические санкции с Сирии, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну. Об этом в своем X написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, Евросоюз и дальше планирует поддерживать Дамаск.

До этого Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС рассматривают возможность отмены санкций против Сирии.

В марте Каллас говорила, что ЕС готов сотрудничать с новыми сирийскими властями и одобряет формирование переходного правительства.

30 марта временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа поздравил народ республики с формированием кабмина. В его состав вошли 22 министра. Главы МИД, МВД и Минобороны, которые входили в состав предыдущего кабинета, сохранят свои посты. Аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет координировать работу правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

Также главы МИД Европейского союза договорились не останавливать процесс отмены санкций против Сирии, несмотря на шедшие в стране боевые действия.

Ранее США предъявили Сирии список условий в обмен на смягчение санкций.