В ЕС выразили готовность сотрудничать с сирийскими властями

Власти Евросоюза готовы сотрудничать с новыми сирийскими властями и одобряют формирование переходного правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссаров по средиземноморскому региону и антикризисному управлению.

«Евросоюз приветствует формирование нового переходного правительства в Сирии. ЕС готов сотрудничать с новым правительством, чтобы содействовать решению важнейших задач, стоящих перед ним», — указано в обращении.

30 марта временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа поздравил народ республики с формированием кабмина. В его состав вошли 22 министра. Главы МИД, МВД и Минобороны, которые входили в состав предыдущего кабинета, сохранят свои посты. Аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет координировать работу правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

Ранее США предъявили Сирии список условий в обмен на смягчение санкций.