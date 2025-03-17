В ЕС высказались об отмене санкций против Сирии

Главы МИД Европейского союза (ЕС) договорились не останавливать процесс отмены санкций против Сирии, несмотря на боевые действия в стране. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Сейчас мы реализуем наши планы по отмене санкций, но, естественно, мы продолжаем внимательно наблюдать за действиями нового сирийского руководства», — сказала она.

По словам Каллас, на данный момент, если ЕС хочет предотвратить насилие в Сирии, то необходимо дать жителям страны надежду.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. Министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее Турция сняла ограничения на сирийский импорт.