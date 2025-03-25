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США предъявили Сирии список условий в обмен на смягчение санкций

Reuters: США предоставили Сирии список условий в обмен на смягчение санкций
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Shutterstock

США в обмен на смягчение санкционного режима предложили Сирии список условий, сообщает Reuters.

«США представили Сирии список условий в обмен на ослабление некоторых санкций», — говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий.

По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

В ЕС высказались об отмене санкций против Сирии.

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