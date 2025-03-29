В состав переходного правительства Сирии войдет 22 министра

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа представит состав нового переходного правительства, в которое войдут 22 министра. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным издания, главы МИД, МВД и Минобороны, входившие в предыдущий кабинет, сохранят свои должности. Аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет руководить работой правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

«Новый кабинет сформирован с учетом текущих политических вызовов. Основные силовые ведомства остаются под контролем опытных руководителей», — отметили источники телеканала.

В середине февраля Bloomberg писал, что российская сторона близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое должно позволить Москве сохранить часть персонала и оборудования в стране. Издание подчеркивает, что Россия может оставить за собой контроль над военно-морскими и военно-воздушными базами в Сирии, которые принадлежали ей до свержения экс-главы государства Башара Асада.

До этого министр иностранных дел сирийского переходного правительства Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что будущее отношений Сирии и России будет определяться исключительно волей сирийского народа. Его заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого обсуждалась возможность пересмотра ранее заключенных между двумя странами соглашений.

Ранее Путин направил послание главе Сирии.