ЕС планирует отменить санкции против Сирии

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС рассматривают возможность отмены санкций против Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы намерены сегодня отменить экономические санкции против Сирии», — поделилась Каллас.

В марте Каллас говорила, что ЕС готов сотрудничать с новыми сирийскими властями и одобряет формирование переходного правительства.

30 марта временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа поздравил народ республики с формированием кабмина. В его состав вошли 22 министра. Главы МИД, МВД и Минобороны, которые входили в состав предыдущего кабинета, сохранят свои посты. Аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет координировать работу правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

Также главы МИД Европейского союза (ЕС) договорились не останавливать процесс отмены санкций против Сирии, несмотря на шедшие в стране боевые действия.

Ранее США предъявили Сирии список условий в обмен на смягчение санкций.