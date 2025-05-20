СМИ назвали имена граждан США, которых могут обменять с Россией

Reuters назвал имена американцев, которых может обменять Россия

Опубликован список из девяти граждан США, которых Вашингтон планирует вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что данный вопрос обсуждался в рамках телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Агентство подчеркивает, что в список вошли: Стивен Джеймс Хаббард, Роберт Гилман, Гордон Блэк, Даниэль Джозеф Шнайдер, Джозеф Тейтер, Майкл Трэвис Лик, Роберт Романов Вудленд, Юджин Спектор и Дэвид Барнс.

Накануне Трамп заявил, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным прошел «очень хорошо».

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили новый обмен заключенными между Россией и США.