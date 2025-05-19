Трамп высоко оценил беседу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся 19 мая, прошел «очень хорошо». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Только что завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. <...> Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже», — высказался Трамп.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили новый обмен заключенными между Россией и США.