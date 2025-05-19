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Путин и Трамп обсудили новый обмен заключенными между Россией и США

Ушаков: Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле 9 на 9 человек
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президенты Российской Федерации и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили новый обмен заключенными между двумя странами. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Это важная гуманитарная акция», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что в течение недавних месяцев два государства совершили уже несколько подобных акций. По его словам, президенты отметили в ходе беседы, что в настоящее время Москва и Вашингтон прорабатывают очередной такой обмен по формуле девять на девять человек.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

10 апреля в Абу-Даби состоялся очередной обмен заключенными между РФ и США. Российская сторона освободила Ксению Карелину, а американцы — Артура Петрова. Подробнее о каждом из них, а также влиянии этой операции на двусторонние отношения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.

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