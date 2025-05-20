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В Госдепе рассказали об угрозе полномасштабной гражданской войны в Сирии

Рубио: переходным властям Сирии может грозить коллапс через несколько недель
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Julien de Rosa/Pool/AP

Нынешнему правительству Сирии уже через несколько недель может грозить коллапс, который может привести к расколу страны, заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если Вашингтон будет сотрудничать с сирийскими властями, то «это может сработать, а может и нет». В ином случае, «это гарантировано не сработало бы».

По словам Рубио, Сирия находится в нескольких неделях от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны, которая будет иметь грандиозные масштабы.

16 мая президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что санкции мешали восстановлению Сирии.

14 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил о начале процесса снятия санкций с Сирии. Глава минфина отметил, что ведомство принимает такие меры, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению ближневосточной страны к миру.

До этого Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии. Он аргументировал свое решение необходимостью «дать ей шанс».

Ранее США сняли санкции с операций, связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом.

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