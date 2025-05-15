США сняли санкции с операций, связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом

США сняли ограничения на операции с КТК и «Тенгизшевройл»

Соединенные Штаты сняли санкции с операций, которые связаны с работой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», зарегистрированной в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лицензию минфина США.

«Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года <...>, которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами «Тенгизшевройл», разрешены», — говорится в документе.

24 марта украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК в Краснодарском крае.

Каспийский трубопроводный консорциум заявил, что действия Украины деструктивно влияют на финансовые результаты КТК и всех его акционеров, в том числе на Казахстан и компании из США. В консорциуме подчеркнули, что «решительно осуждают» удары Киева, которые «подрывают основы глобальной энергетической безопасности» и несут угрозу персоналу.

Ранее сообщалось, что США вновь начали поставлять в Россию косметику.