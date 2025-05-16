Трамп оценил шансы Сирии на восстановление без отмены санкций

Трамп: без снятия санкций у Сирии не было бы ни шанса на восстановление

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что санкции мешали восстановлению Сирии, передает РИА Новости.

«Послушайте, мы хотим, чтобы Сирия добилась успеха. Там уже десять лет все в упадке, а на самом деле — и гораздо дольше. Без отмены санкций у них не было бы ни единого шанса», — подчеркнул американский лидер.

Он назвал действовавшие против страны меры «действительно жесткими, очень суровыми». Теперь, по словам Трампа, у Сирии появился шанс.

«Их лидер — человек сильный, молодой, с энергией. Он хочет сделать все правильно», — заявил президент США.

14 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил о начале процесса снятия санкций с Сирии. Глава минфина отметил, что ведомство принимает такие меры, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению ближневосточной страны к миру.

До этого Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии. Он аргументировал свое решение необходимостью «дать ей шанс».

Ранее США сняли санкции с операций, связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом.