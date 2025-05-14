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Минфин США начал процесс снятия санкций с Сирии

Министр Бессент: США начали процесс снятия санкций с Сирии
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Elizabeth Frantz/Reuters

Соединенные Штаты приступили к снятию антисирийских санкций, заявил министр финансов страны Скотт Бессент на своей странице в соцсети X.

«Министерство финансов [США] принимает меры по смягчению санкций, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению Сирии к миру», — написал глава американского минфина.

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс».

Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент США отметил, что прежние санкции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

В МИД Сирии назвали решение Трампа поворотным моментом для сирийского народа.

12 мая газета The Times сообщила, что власти Сирии ради отмены санкций были готовы предложить США доступ к разработке природных ресурсов по образцу соглашения Вашингтона с Киевом.

Ранее в Кремле прокомментировали планы США по выстраиванию отношений с Сирией.

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