Трамп пообещал снять санкции с Сирии

Трамп заявил, что хочет снять санкции в отношении Сирии, чтобы «дать ей шанс»

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс». Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент отметил, что прежние санкции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

«Я распоряжусь о снятии санкций с Сирии, чтобы дать ей возможность достичь величия. Мы снимаем их все. Удачи, Сирия, покажи нам что-нибудь особенное», — призвал американский лидер.

13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента.

До этого портал Axios писал о планах президента Трампа подписать во время его визита в арабские страны ряд соглашений, общая стоимость которых оценивается в $1 триллион. Согласно информации портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома намерен заключить договоры о поставках вооружений, а также сделки в сфере энергетики и разработки полезных ископаемых.

Ранее Трамп согласился встретиться с временным президентом Сирии.