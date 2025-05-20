На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что человечество находится на грани катастрофы

Медведев: человечество находится на грани глобальной катастрофы из-за войн
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. Об этом сообщаетРИА Новости.

«И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем», – сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

До этого экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ядерное оружие России больше не является фактором сдерживания, и призвала не бояться его.

Позднее военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал заявление Грибаускайте, сказав, что в случае применения российского ядерного оружия «такая страна, как Литва, просто прекратит свое существование».

20 мая Совет Европейского союза утвердил 17-й пакет санкций против России. Он включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ, а также порядка 200 танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты.

Ранее в США улучшили одну из самых мощных ядерных боеголовок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами