Медведев заявил, что человечество находится на грани катастрофы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. Об этом сообщаетРИА Новости.

«И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем», – сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

До этого экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ядерное оружие России больше не является фактором сдерживания, и призвала не бояться его.

Позднее военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал заявление Грибаускайте, сказав, что в случае применения российского ядерного оружия «такая страна, как Литва, просто прекратит свое существование».

20 мая Совет Европейского союза утвердил 17-й пакет санкций против России. Он включает в себя ограничения против 17 физических, 58 юридических лиц РФ, а также порядка 200 танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты.

Ранее в США улучшили одну из самых мощных ядерных боеголовок.