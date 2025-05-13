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Экс-президент Литвы усомнилась в способности ядерного оружия РФ к сдерживанию

Грибаускайте: ядерное оружие России — устаревший инструмент сдерживания
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Jonas Ekstromer/Reuters

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ядерное оружие России больше не является фактором сдерживания. Ее слова приводит портал Delfi.

«Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент», – заявила политик.

Грибаускайте призывает европейские страны не бояться российского ядерного оружия и утверждает, что научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее. По ее словам, в связи с этим возникает «совсем другой характер войны».

10 мая премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон подписали договор о военной помощи, который потенциально предоставит польской стороне ядерный щит.

До этого Макрон выступил с заявлением о российской угрозе в адрес Франции и всей Европы, назвал французскую армию самой боеспособной на континенте, а также анонсировал дискуссии о распространении французского «ядерного зонтика» на европейских партнеров. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным в условиях такой напряженной политической обстановки в мире.

Ранее Дмитрий Медведев назвал запугивание эффективным путем установления мира.

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