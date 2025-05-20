В США улучшили одну из самых мощных ядерных боеголовок

В Соединенных Штатах изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61-13, модифицировав исходную термоядерную бомбу B61. Об этом сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA) со ссылкой на главу минэнерго страны Криса Райта.

По его словам, создание боеголовки было завершено на год раньше запланированного срока. Райт добавил, что скорость в реализации программы делает боеголовку «одним из самых быстро разрабатываемых и применяемых видов оружия со времен Холодной войны».

Глава минэнерго добавил, что в планы США входит модернизация ядерного арсенала страны для обеспечения мира посредством силы. В ходе торжественной презентации оружия Райт лично проштамповал первую боеголовку.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не нуждается в программе гражданской атомной энергии, так как страна обладает богатыми запасами нефти. Американский лидер заявил, что не может допустить появления ядерного оружия у иранской стороны. По его словам, в настоящее время сторонам нужно завершить сделку по этому вопросу.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана осталось «мало времени» на сделку.