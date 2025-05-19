«Эстония исчезнет»: эксперт о призыве Грибаускайте не бояться ядерного оружия РФ

Военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что бояться ядерного оружия (ЯО) России не стоит. По мнению специалиста, бывшая глава республики не осознает последствий применения ЯО.

«Взрыв состоящего у нас на вооружении заряда мегатонного класса приведет к тому, что такая страна, как Литва, просто прекратит свое существование — как общность, как государство и даже как нация. Потому что тот ущерб, который наносит ядерное оружие, реально делает его самым мощным фактором среди всех видов оружия массового поражения», — сказал Анпилогов.

Он добавил, что опасным является и то, что ответственное отношение современных ядерных держав к использованию такого оружия не вызывает должного понимания в странах ЕС.

13 мая Грибаускайте призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ. По ее словам, научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее, в связи с чем возникает «совсем другой характер войны».

При этом американский журнал National Interest признал, что страны Запада не обладают серьезной защитой от российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».

Ранее Макрон заявил о готовности разместить самолеты с ядерным оружием в ЕС.