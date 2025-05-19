На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Эстония исчезнет»: эксперт о призыве Грибаускайте не бояться ядерного оружия РФ

Военэксперт Анпилогов: Грибаускайте не осознает масштабов применения ЯО
close
Reuters

Военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что бояться ядерного оружия (ЯО) России не стоит. По мнению специалиста, бывшая глава республики не осознает последствий применения ЯО.

«Взрыв состоящего у нас на вооружении заряда мегатонного класса приведет к тому, что такая страна, как Литва, просто прекратит свое существование — как общность, как государство и даже как нация. Потому что тот ущерб, который наносит ядерное оружие, реально делает его самым мощным фактором среди всех видов оружия массового поражения», — сказал Анпилогов.

Он добавил, что опасным является и то, что ответственное отношение современных ядерных держав к использованию такого оружия не вызывает должного понимания в странах ЕС.

13 мая Грибаускайте призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ. По ее словам, научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее, в связи с чем возникает «совсем другой характер войны».

При этом американский журнал National Interest признал, что страны Запада не обладают серьезной защитой от российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».

Ранее Макрон заявил о готовности разместить самолеты с ядерным оружием в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами