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Глава МИД Польши разочарован результатами переговоров Путина и Трампа

Сикорский: разговор Путина и Трампа должен был принести прекращение огня
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разочарован результатами телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, так как он не привел к прекращению огня. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, процитировав евангелие от Матвея, передает РИА Новости.

«По плодам их узнаете их <...> Результатом должно было быть прекращение огня», — сказал он, подчеркнув, что боевые действия до сих пор не остановлены.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая. Он длился более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп после беседы с российским коллегой созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает разговор политиков позитивным шагом, поскольку это «восстанавливает коммуникацию».

Ранее Трамп пересказал слова Путина о его супруге.

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