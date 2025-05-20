Генсек НАТО оценил разговор Путина и Трампа

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом является позитивным шагом, поскольку это «восстанавливает коммуникацию». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания в Брюсселе, передает ТАСС.

«Я думаю, положительным моментом является то, что президент Трамп начал устанавливать линии связи с президентом России. И, конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но в реальной жизни это не всегда возможно, потому что это сложный конфликт», — заявил он.

До этого советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не изменил ситуацию с урегулированием конфликта.

Вечером 19 мая лидеры проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России.